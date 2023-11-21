الامارات | شبوة الفحل «دي شهار» تسجل أعلى قيمة في العالم بـ 100 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مزاد مربط دبي للخيول العربية الذي أقيم أول من أمس في ميدان القاعة المغطاة بالمربط وعبر البث الإلكتروني المباشر، أحد أهم الأرقام القياسية العالمية، وذلك بتسجيل أعلى قيمة بيع لشبوة فحل في العالم؛ ويتعلق الأمر بشبوة الفحل «دي شهار» وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه والفرس البطلة دي شيهانة، وهي شبوة تجاوزت قيمتها 100 ألف دولار، ما يعادل ما يتجاوز 370 ألف درهم.

وذكر بيان صحافي «استقطب المزاد الذي أقيم بتنظيم الإمارات لمزادات الخيل بإدارة الشاب سعود الرحماني، عدداً كبيراً من الملاك الذين يمثلون مرابط كبرى من الإمارات والخليج والعالم، أكدت حرصها على اقتناص الفرصة لدعم دماء محركاتها الإنتاجية، من خلال المزايدة على 77 خيلاً من أجود الأصايل المتميزة التي طرحها المربط للمساهمة في تغذية المرابط المستفيدة».

وحقق الجزء الخاص بمزايدات الشبوات أرقاماً لامعة عبرت عن أهمية الأفحل العالمية المنتجة للأبطال في مربط دبي، ومنها الفحل الواعد دي شهار الذي كان سيد ميدان المزاد، ومعه أيقونة الإنتاج العالمي الفحل إف إيه إل رشيم الذي بيعت شبوته بمبلغ 44.900 دولار ما يعادل 165 ألف درهم، ثم فحل الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج الذي بيعت شبوته بمبلغ 60.490 دولاراً ما يعادل 222 ألف درهم.

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بالإنجاز القياسي الجديد للفحل دي شهار، وكذا لاستمرار الإقبال على الفحلين العالميين؛ المنتج القيادي إف إيه إل رشيم ووريثه العالمي المتميز الفحل دي سراج.

وقال التوحيدي: «مثلما سجل المزاد رقماً قياسياً جديداً للفحل دي شهار بين أفحل العالم، فإنه يبشر بمرحلة جديدة لإنتاجنا المحلي العالمي، وهذا يذكرنا بالتفوق المتميز لوريث أيقونة الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم، وأقصد الفحل دي سراج، الذي كان على مستوى توقعاتنا، ومستوى توقعات كل المرابط والملاك الذين اختاروا علامة دبي العالمية في الإنتاج والإنجاز».