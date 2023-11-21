الامارات | باروت يقود الجزيرة الحمراء لانطلاقة غير مسبوقة في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نادي العروبة المستفيد الأول من الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين بعد أن حقق فوزاً صعباً على يونايتد 2-1، واستمرار نزيف منافسيه للنقاط، إذ تعادل الظفرة ودبا الفجيرة من دون أهداف، وخسر دبا الحصن من مسافي 3-2. ويبلغ رصيد العروبة 25 نقطة، ووسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني الظفرة برصيد 18 نقطة إلى سبع نقاط، وإلى 10 نقاط مع الثالث دبا الحصن، والجزيرة الحمراء الرابع ولكل منهما 15 نقطة. وقاد المدرب عيد باروت فريق الجزيرة الحمراء للفوز على الرمس بنتيجة 4-3، ووصل للمركز الرابع محققاً أفضل بداية في تاريخه بدوري الدرجة الأولى.

كما استعاد العربي نغمة الانتصارات التي غابت في الجولات الخمس الماضية للدوري وخسر فيها مرتين وتعادل في ثلاث مباريات، حيث فاز في الجولة التاسعة على مصفوت بنتيجة 3 - صفر. وحققت الفرق الزائرة أربعة انتصارات وهي العروبة والعربي والجزيرة الحمراء وغلف يونايتد مع تعادلين للظفرة و«غلف إف سي». ورغم خسارته للمباراة قدم فريق يونايتد مباراة مميزة فنياً وظهر بشكل مميز وكان قريباً من التعادل بأقل تقدير، فيما واصل فريق «غلف إف سي» تحقيق النتائج الإيجابية في سادس مباراة على التوالي بعد أن تعرض للخسارة في أول ثلاث مباريات.

قائمة المتميزين في الجولة التاسعة

. أفضل حارس مرمى: حارس العروبة عبدالله يوسف، بعد تصديه لأربع فرص محققة للتسجيل.

. أفضل لاعب مواطن: لاعب العربي راشد عيسى، بعد أن سجل هدفين أسهما بفوز فريقه واستعادة نغمة الانتصارات.

. أفضل مدرب مواطن: مدرب الجزيرة الحمراء عيد باروت، بعد أن قاد فريقه للفوز على الرمس والوصول للمركز الرابع.

. أفضل مدرب أجنبي: مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود، بقيادته فريقه للفوز على دبا الحصن أحد أقوى فرق الدوري.

. أفضل لاعب أجنبي: لاعب الفجيرة العماني عزان بن محمود، بعد تسجيله هدفين قادا الفجيرة لفوز ثمين على الحمرية.