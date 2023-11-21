وكيله: أوسوريو تنازل عن نصف مستحقاته ولاتوجد أزمة مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق فريق الزمالك كواليس غنتهاء ازمة مستحقاته مع النادي.

وقال محمد حبشي في تصريحات عبر فضائية “ أون تايم سبورتس 2”: “ أوسوريو وافق على التنازل عن جزء كبير يصل إلى نصف مستحقاتة لدى نادي الزمالك ”.

وتابع: “ أوسوريو لا يريد أي أزمات مع الزمالك وكان يتمنى أن يحصد بطولة معه خلال الفترة الماضية ”.

وأضاف وكيل أوسوريو: “ الزمالك حول بالفعل جميع مستحقات المدير الفني على حسابه ليتم إنهاء التعاقد بصورة ودية ”.

وأتم: “ اوسوريو يمتلك بالفعل عدة عروض في الوقت الحالي من أندية بامريكا الجنوبية ”.