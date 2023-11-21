تحديد ملعب نهائي كويا أمريكا 2024

أعلن كل من اتحاد أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي عن الملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومن المقرر ان تقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وتقرر إقامة المباراة النهائية على ملعب هارد روك في جنوب ولاية فلوريدا يوم 14 يوليو 2024.

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ويمتلك رجل الأعمال الأمريكي ستيفين روس ملعب هارد روك، الذي تم افتتاحة عام 2017، ويتسع لـ64,767 ألف متفرج.

وقال أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية في تصريحات عقب الإعلان: “نتوقع أن تمتلئ الملاعب في المباراة الافتتاحية والنهائية، بسبب شغف القارة الأمريكية”.

وسبق واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا عام 2016 والتي حملت اسم المئوية وشهدت تتويج تشيلي باللقب على حساب منتخب الأرجنتين بعد الفوز في المباراة النهائية.