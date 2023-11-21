ريكو لويس يدخل تاريخ إنجلترا برقمين مميزين

دخل ريكو لويس، لاعب مانشستر سيتي، تاريخ منتخب إنجلترا برقمين مميزين، بعد مشاركته في لقاء بلاده ضد مقدونيا، في تصفيات يورو 2024.

وشارك ريكو لويس، للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا، من خلال مواجهة مقدونيا، التي جمعت بينهم مساء الاثنين، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا.

وتعادل المنتخب الإنجليزي مع مقدونيا، بنتيجة هدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024.

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وبات ريكو، ثاني أصغر لاعب ( 18 عامًا، 364 يومًا) يلعب لـ مانشستر سيتي، ويشارك مع إنجلترا، بعد ميكا ريتشاردز فقط في عام 2006 (18) عامًا، 144 يومًا)، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وأوضحت شبكة أوبتا، للأرقام والإحصائيات، أن لاعب السيتي هو أول لاعب إنجليزي يشارك لأول مرة ليلة عيد ميلاده منذ أندرو جونسون في فبراير 2005 ضد هولندا.

والجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا يقع في صدارة مجموعته برصيد 20 نقطة، حيث تأهل إلى يورو 2024.