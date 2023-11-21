مدرب الوحدة السابق يقتحم قائمة المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

دخل مدرب الوحدة السعودي السابق دائرة المرشحين لخلافة المدير الفني السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الزمالك.

وكان الزمالك قد أعلن توجيه الشكر إلى أوسوريو بسبب تراجع أداء الفريق وسوء النتائج، وتولي معتمد جمال اعمال المدير الفني بشكل مؤقت.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم ملف المدير الفني في أقرب وقت ممكن.

وقال الإعلام سيف زاهر في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت: “لويس سييرا مدرب الوحدة السعودي السابق على رادار الزمالك”.

وتابع: “طلب سييرا أن يأتي بجهاز الفني كاملاً من مدرب حراس مرمى، ومدرب أحمال، بالإضافة إلى محلل اداء، ويحصل سييرا على راتب سنوي بقيمة مليون و300 ألف دولار”.

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واوضح زاهر إلى ان مجلس الزمالك منقسم إلى اتجاهين، إما حسم ملف المدير الفني الأجنبي الأن، أو الاعتماد على معتمد جمال حتى نهاية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيرة أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً على ستاد برج العرب.