الزمالك يعدل عن قراره ضد فتوح في حالة وحيدة.. كواليس مثيرة

بدأت الأصوات تتعالى داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بوضع حالة وحيدة، يمكن من خلالها العدول عن قرار إيقاف أحمد فتوح.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن حالة وحيدة يوافق فيها مجلس إدارة نادي الزمالك، على إلغاء عقوبة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، وتجديد عقده.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن فتوح لم يقدم اعتذار حتى الآن لإدارة القلعة البيضاء، بعد الأزمة الأخيرة.

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وأوضح أن هناك محاولات مستمرة من عمرو الجنايني وممدوح عباس من أجل تقريب وجهات النظر، ولكن الزمالك حتى الآن متخذ قراره بشأن عرض اللاعب للبيع.

وأشار إلى أن الزمالك قد يغير خطته وقراره حول عرض فتوح للبيع، في حال أن يقدم اعتذار رسمي موقع منه، بالإضافة إلى توقيعه عقود التجديد.

والجدير بالذكر أن الزمالك قرر إيقاف الثلاثي فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري، لمدة شهر، وخصم من قيمة عقودهم، بالإضافة إلى عرضهم للبيع.