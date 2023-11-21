النيران الصديقة تهدي إنجلترا التعادل أمام مقدونيا بتصفيات أمم أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة إنجلترا ومقدونيا الشمالية، التي جمعت المنتخبين، على ملعب «تودور برويسكي»، ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أوروبا.

جاء هدف المنتخب الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 59 وسجله لاعب مقدونيا بالخطأ في مرماه، فيما أحرز إينيس بردهي هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة 41.

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بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما بقى المنتخب المقدوني على حاله في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا ضمن التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل مواجهة اليوم أمام مقدونيا.