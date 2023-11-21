اخبار الرياضه

النيران الصديقة تهدي إنجلترا التعادل أمام مقدونيا بتصفيات أمم أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

منتخب إنجلترا

منتخب إنجلترا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة إنجلترا ومقدونيا الشمالية، التي جمعت المنتخبين، على ملعب «تودور برويسكي»، ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أوروبا.

جاء هدف المنتخب الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 59 وسجله لاعب مقدونيا بالخطأ في مرماه، فيما أحرز إينيس بردهي هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة 41.

طالع أيضًا: بشق الأنفس.. إيطاليا تتأهل لكأس أمم أوروبا على حساب أوكرانيا

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما بقى المنتخب المقدوني على حاله في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا ضمن التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل مواجهة اليوم أمام مقدونيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا