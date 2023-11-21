وكيل أوسوريو يكشف تفاصيل جلسته مع الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن تفاصيل جلسة تسوية مستحقاته المتأخرة.

وعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع خوان أوسوريو، لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، بعد إقالته من القيادة الفنية للفريق الكروي الأول.

وأعلن الزمالك، عن تسوية مستحقات أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي أزمات.

أقرأ أيضًا.. الزمالك يعدل عن قراره ضد فتوح في حالة وحيدة.. كواليس مثيرة

وقال حبشي في تصريحات تلفزيونية، إن المدرب الكولومبي تنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأوضح أن أوسوريو، فعل ذلك تقديرًا للوضع الذي يمر به النادي، كما أنه لا يرغب في الدخول في أزمات مع القلعة البيضاء أو جماهيرها.

وأشار إلى أن المدرب تنازل عن ما يقرب من نصف مستحقاته المالية لدى النادي، وحصل على باقي المستحقات.

واختتم وكيل أوسوريو، بأن المدرب لديه عدة عروض من أمريكا الجنوبية، ولكنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، وتواجده في مصر لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل السفر.