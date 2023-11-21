ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدفين دون رد، ليرفع رصيدة إلى 6 نقاط في المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل لاعب طرابزون التركي هدفي منتخب مصر في مرمى سيراليون، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 18، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبذلك الفوز احتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

وإليكم ترتيب المجموعة الأولى:

1.مصر - 6 نقاط - لعب مباراتين

2.غينيا بيساو - 4 نقاط - لعب مباراتين

3.بوركينا فاسو - نقطة واحدة - لعب مباراة

4.إثيوبيا - نقطة واحدة - لعب مباراة

5.سيراليون - نقطة واحدة - لعب مباراتين

6.جيبوتي - بدون نقاط - لعب مباراتين