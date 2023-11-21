- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات غدا من الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية اطقم تحكيم باقى مباريات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى أ والتي ستقام ظهر غدا الثلاثاء على النحو التالى : -
مكادى – القناة
حكم ساحة أحمد عبد السميع
حكم مساعد أول : وليد حميد
حكم مساعد ثانى : محمد احمد حسين
حكم رابع : محمد عبد الراضى
1
دكرنس – طنطا
حكم ساحة محمد إبراهيم الدسوقى
حكم مساعد اول محمود النحاس
حكم مساعد ثانى أحمد عبد الباسط
حكم رابع أحمد ناصر
دكرنس وطنطا
جمهورية شبين – راية
حكم ساحة مصطفى مدحت
حكم مساعد اول سيد أبو خاطر
حكم مساعد ثانى أيمن دعبس
حكم رابع هيثم عثمان
شبين وراية
وى – بترول أسيوط
حكم ساحة محمد ناصر عباس
حكم مساعد اول أحمد خلف
حكم مساعد ثانى أحمد زغلول
حكم رابع محمد خالد عبد الفتاح
وى وبترول اسيوط
النجوم – وادى دجلة
حكم ساحة اسلام القماش
حكم مساعد اول وائل فتحى
حكم مساعد ثانى محمد صلاح مهران
حكم رابع عماد عطا
النجوم ووادى دجلة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز