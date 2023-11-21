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تعرف على حكام مباريات غدا من الجولة التاسعة بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية اطقم تحكيم باقى مباريات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى أ والتي ستقام ظهر غدا الثلاثاء على النحو التالى : -

مكادى – القناة

حكم ساحة أحمد عبد السميع

حكم مساعد أول : وليد حميد

حكم مساعد ثانى : محمد احمد حسين

حكم رابع : محمد عبد الراضى

1
1

 

دكرنس – طنطا

حكم ساحة محمد إبراهيم الدسوقى

حكم مساعد اول محمود النحاس

حكم مساعد ثانى أحمد عبد الباسط

حكم رابع أحمد ناصر


3
دكرنس وطنطا 

 

جمهورية شبين – راية

حكم ساحة مصطفى مدحت

حكم مساعد اول سيد أبو خاطر

حكم مساعد ثانى أيمن دعبس

حكم رابع هيثم عثمان


شبين وراية
شبين وراية

 

وى – بترول أسيوط

حكم ساحة محمد ناصر عباس

حكم مساعد اول أحمد خلف

حكم مساعد ثانى أحمد زغلول

حكم رابع محمد خالد عبد الفتاح

وى وبترول اسيوط
وى وبترول اسيوط

 

النجوم – وادى دجلة

حكم ساحة اسلام القماش

حكم مساعد اول وائل فتحى

حكم مساعد ثانى محمد صلاح مهران

حكم رابع عماد عطا

النجوم ووادى دجلة
النجوم ووادى دجلة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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