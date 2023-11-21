شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات غدا من الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية اطقم تحكيم باقى مباريات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى أ والتي ستقام ظهر غدا الثلاثاء على النحو التالى : - مكادى – القناة حكم ساحة أحمد عبد السميع حكم مساعد أول : وليد حميد حكم مساعد ثانى : محمد احمد حسين حكم رابع : محمد عبد الراضى

1 دكرنس – طنطا حكم ساحة محمد إبراهيم الدسوقى حكم مساعد اول محمود النحاس حكم مساعد ثانى أحمد عبد الباسط حكم رابع أحمد ناصر



دكرنس وطنطا دكرنس وطنطا جمهورية شبين – راية حكم ساحة مصطفى مدحت حكم مساعد اول سيد أبو خاطر حكم مساعد ثانى أيمن دعبس حكم رابع هيثم عثمان



شبين وراية وى – بترول أسيوط حكم ساحة محمد ناصر عباس حكم مساعد اول أحمد خلف حكم مساعد ثانى أحمد زغلول حكم رابع محمد خالد عبد الفتاح

وى وبترول اسيوط النجوم – وادى دجلة حكم ساحة اسلام القماش حكم مساعد اول وائل فتحى حكم مساعد ثانى محمد صلاح مهران حكم رابع عماد عطا

النجوم ووادى دجلة

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