شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: استئناف الدورى بعد نهاية أمم إفريقيا حتى لو خرج منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري سيتم إيقافه لنهاية بطولة أمم إفريقيا حتى لو خرج المنتخب الوطني من البطولة ولم يصل للمباراة النهائية. وقال عامر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الدوري سيتم إيقافه لنهاية بطولة أمم إفريقيا بسبب وجود دوليين مع منتخبات بلادهم". وتابع :"بطولة الدوري سيتم استئنافها بعد نهاية مباريات أمم إفريقيا".

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