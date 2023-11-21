شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ13 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثالثة عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات.

تشهد هذه المواجهة لقاءات بين كل من، الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.

تصدر فريق رجال الأهلى ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024، برصيد 36 نقطة، بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة.

فيما جاء الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثا برصيد 31 نقطة، ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 28 نقطة، ومن بعده سبورتنج خامسا برضيد 24 نقطة.

وعاد دورى محترفى كرة اليد للرجال مجددا للحياة، الجمعة الماضية، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة الأهلى فى السوبر جلوب بالسعودية فى الفترة من 7 وحتى 12 من نفس الشهر، فضلا عن خوض المنتخب وديتين أمام منتخب الماكينات بمعسكر ألمانيا استعدادا لأفريقيا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

بينما تشهد الجولة المقبلة الجمعة القادم لقاءات بين كلا من الطيران مع الأهلى، والزمالك مع طلائع الجيش، والزهور مع هليوبوليس، والمعادى مع سبورتنج، والعبور مع البنك الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والشمس مع الترسانة، وأصحاب الجياد مع الأوليمبى.