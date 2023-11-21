شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق يبكى على الهواء: أسرتي استشهدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى طارق يحيى نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك هدية من النجم الفلسطيني مصطفى نجم مهاجم الزمالك السابق وهي عبارة عن الوشاح الفلسطيني.

واستهل الفلسطيني مصطفى نجم الزمالك السابق حديثه على الهواء بالبكاء، قائلًا: "أسرتي استشهدت في غزة ولن نتنازل عن الأرض، ولدينا إيمان بالقضية ولن ينتهي"

وأضاف نجم: لا يزال القصف مستمر وأصبح بمعدل كل يوم 300 شهيد ، ويقصفون كل مكان في جنوب غزة مثل خان يونس ورفح، وأشكر الأجهزة الطبية لأنهم يعملون في ظروف صعبة، وكل من يعمل في المستشفيات ودورهم لا يقل عن المجاهدين ومن يقاوم الاحتلال، لأنهم يتركون بيوتهم ولا ينامون، ويحفرون في الصخر".

أوضح النجم الفلسطيني: "هناك بعد الحالات يتم مداواتها من خلال قراءة القرآن بسبب عدم وجود مخدر، وهناك طفل بترت ساقه كان يمارس كرة القدم ، وظهر بكل عزيمة وإصرار".