شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 20 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها، أداء علي معلول المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالأهلي، وحصول الزمالك على موافقة بحضور 30 ألف مشجع في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.

واصل على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ‏تنفيذ برنامجه التأهيلي، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية‎.‎ وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎ وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في ‏برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية‎.‎ وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة ‏إلى حد كبير‎.‎ أكرم توفيق جاهز لتدعيم الأهلى فى موقعة ميدياما الغانى اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، واقترابه من اللحاق بمباراة فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة بالدوري. فخرى لاكاى يغيب عن مواجهة بيراميدز ومازيمبى الكونغولى بسبب مزق الخلفية يستمر الجنوب أفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الغياب عن صفوف فريقه فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى دورى أبطال أفريقيا. فوز الأهلى وسبورتنج والشمس فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة أقيمت على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

يُسلم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الساعات المقبلة، تقريرا مفصلا لاتحاد الكرة عن معسكر المنتخب الأخير، يتضمن تفاصيل أزمة استبعاد ثلاثي المنتخب إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر قبل السفر لليبيريا لمواجهة سيراليون.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

استقر مسئولو نادى الزمالك على منح الضوء الأخضر لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى، لعودة مشاركة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى لاعبى الفريق فى المباريات مرة أخرى، بعد انتهاء فترة الإيقاف التى حددها المجلس لمدة شهر، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

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