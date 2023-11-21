شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 20 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة على رأسها، أداء علي معلول المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بالأهلي، وحصول الزمالك على موافقة بحضور 30 ألف مشجع في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.
واصل على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.
وأوضح أن معلول قطع مرحلة كبيرة في البرنامج الخاص به، وأن حالته مطمئنة إلى حد كبير.
اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، واقترابه من اللحاق بمباراة فريقه أمام ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من كدمة في الركبة تعرض لها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة بالدوري.
يستمر الجنوب أفريقي فخري لاكاي مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الغياب عن صفوف فريقه فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى دورى أبطال أفريقيا.
وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
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