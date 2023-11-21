شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق: "أجويرو" سمى نفسه على نجم إنجلترا بسبب تعامله مع حلاق جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميمي عبدالرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية السابق، أن ما حدث مع عبد الرحمن أجويرو مهاجم الفريق في ركلة الجزاء التي سددها أمام مودرن فيوتشر، بالدوري نرفزة ملعب وخارج عن الشعور، بسبب عدم التزامه بالتعليمات.

وتابع عبدالرازق خلال تصريحات تلفزيونية: "رفضت أن يسدد اللاعب ركلة الجزاء، وكنت أصرخ خارج الملعب لمنعه من التسديد".

وأضاف ميمي عبدالرازق: "قبل أن يسدد أجويرو، أكدت للجهاز الفني أنه سوف يضيع الكرة، ورفضت توقيع عقوبة عليه وفي مباراة ودية اعتمدت عليه بعدها".

واختتم ميمي عبدالرازق: "ندمت على رد فعلي ضده بكل تأكيد، وتشبيه اللاعب بالأرجنتيني أجويرو بسبب تعامله مع حلاق جيد".