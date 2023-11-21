شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتحاد الفلسطيني: نتمنى إقامة ودية مع منتخب مصر.. ونشكر الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور عميد عوض مدير الدائرة الصحية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على توجيه الشكر للشعب المصري على ما يفعلوه من أجل غزة، مؤكدا أن الوضع صعب للغاية هناك، وتم قطع الكهرباء والإنترنت مع وجود معاناة شديدة، وكثير من الرياضيين استشهدوا في الأحداث الأخيرة.

وقال عوض خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "جيش الاحتلال لم يترك ملعب أو مدرسة أو أكاديمية كرة ولا مسجد والجميع تعرض للقصف وتم تدميره".

تابع: " الكثير من الحالات الصعبة التي تصل إلى المستشفيات والمستشفيات التي تستوعب 400 مريض أصبحت تستقبل ألف مريض وأكثر والوضع أصبح صعبا في غزة".

أردف: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه السياسية تجاه شعب فلسطين، وأتمنى إقامة مباراة بين مصر وفلسطين في ملعب فسلطين قريبا بأذن الله".

وحل مصطفى نجم ضيفا على برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك كونه أحد نجوم الزمالك السابقين.