شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: فيتوريا صاحب القرار بشأن الثلاثي المستبعد.. ولا مجاملات بمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على أزمة الثلاثي المستبعد من معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مباراة سيراليون"حسين الشحات، طارق حامد، وإمام عاشور" بسبب ما بدر منهم عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في المكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية : "حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد رفضوا التدريب مع المستبعدين عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفوز المننتخب الوطني بسداسية، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اتخذ القرار المناسب من وجهة نظره، وهو صاحب الرأي والأخير في عودة الثلاثي أو استمرار استبعادهم.
وكشف عامر حسين عن رأيه في معسكر المنتخب الأوليمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "معسكر المنتخب الوطني الأليمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة سينتهي غدًا، وكان هناك مفاوضات مع الاتحاد الأمريكي لإقامة مباراة ودية، إلا أنها تعثرت، لكن بالتأكيد الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي حقق الاستفادة الممكنة من المعسكر".
وتابع: "ميكالي مدير فني مميز، ومكسب كبير للمنتخب الأوليمبي، وسبق أن قاد المنتخب البرازيلي الأوليمبي للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو، وأتوقع ظهوره بشكل قوي مع الفراعنة في أولمبياد باريس المقبلة".
وتحدث عامر حسين عن خسارة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا أمام نظيره التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة شمال إفريقيا التي تستضيفها نسور قرطاج في الوقت الحالي، مؤكدا: "الوقت لم يكن كافيًا أمام الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض شيتوس في تجهيز اللاعبين واستكشاف المزيد من العناصر لضمها إلى قائمة الفراعنة، وكان هناك رغبة منه في خوض البطولة للتعرف على اللاعبين استعدادًا للبطولات الرسمية المقبلة".
وأضاف: "لا توجد مجاملات في اختيارات اللاعبين داخل جميع المنتخبات الوطنية، أتعجب ممن يرددون هذه النغمة، لأن المدير الفني لن يجامل على حساب نفسه، وفي النهاية الملعب هو الفاصل، كما أن هذا الجيل من اللاعبين سيكون نواة للمنتخب الأول فيما بعد".
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