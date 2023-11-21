شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب مع المغرب اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، اليوم الثلاثاء، لمواجهة المغرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها المنتخب الوطني للشباب كبروفة للاستحقاقات المقبلة.

وتعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة، ثم خسر من تونس برباعية مقابل هدفين مساء الأحد.

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى بطولة شمال أفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمواجهة المغرب فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا.

القناة الناقلة مباراة مصر والمغرب فى بطولة شمال أفريقيا

تنقل مباراة مصر والمغرب في بطولة شمال أفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس.

بطولة شمال أفريقيا للشباب من مواليد عامي 2005 و2006 تقام فى تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات الـ5 الأعضاء باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا

يتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).

فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.