شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بنادي الزمالك: سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن باب النادي مفتوح أمام الطفل الفلسطيني عبود، والذي تعرض لبتر قدمه جراء أعمال قصف الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلن الطفل عبود عن تشجيعه لناديه الزمالك وأمنيته في أن يزور الزمالك ويلتقي الثلاثي محمود علاء وأحمد سيد زيزو وشيكابالا.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كلنا سنتواصل مع عبود، وسنكون تحت أمره عند تواجده في مصر".

أضاتف: عبود سيكون متواجد معنا قريبا وسيكون في انتظاره كل اللاعبين وتحديدا اللاعبين الذين ذكر أسمائهم وهم محمود علاء وأحمد سيد زيزو وشيكابالا". وواصل: "سنقدم كل ما لدينا لأشقائنا في فلسطين .. ولن أنسى زيارتي لهم من قبل".