الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة أبو سليم فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة أمس الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، سجل أهداف الزمالك في ودية الهلال الليبي كل من، يوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" و البنيني سامسون أكينيولا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.