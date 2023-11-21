حكاية موهبتين في كرة القدم قتل الاحتلال أحلامهما بحرب غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الاثنين، الشهيدين التوأمين عبد الله ومحمود أبو سليمة، اللذين قُتلا مع عائلتهما في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل مجازره بحق المدنيين الأبرياء منذ 45 يوماً.

وبحسب التسجيل المصور الذي نشرته اللجنة الأولمبية الفلسطينية على حسابها في "فيسبوك"، فإن الشهيدين عبد الله ومحمود أو سليمة، كانا يُقيمان في رفح جنوب قطاع غزة، ولعبا كرة القدم في أكاديمية سكور، التي حاولا من خلالها تحقيق حُلمهما.

وكان التوأمان يحلمان باللعب مع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، حيث كان الشهيد عبد الله يلعب في مركز الدفاع، فيما أراد شقيقه الشهيد محمود أن يصبح حارس مرمى "الفدائي"، لكن الاحتلال الإسرائيلي قتل حُلمهما.

وأكدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، على أن التوأمين عبد الله ومحمود أبو سليمة، استشهدا مع عائلتهما في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية تواصل تسليط الضوء على شهداء الرياضة، الذين ارتقوا في قطاع غزة، جراء القصف الوحشي وحرب الإبادة، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء منذ 45 يوماً.

(العربي الجديد)