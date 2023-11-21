مهاجم الداخلية: صعبت علي نفسي بعد انتقاد ميمي عبدالرازق واعتذرت بسبب موقف الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالرحمن أجويرو مهاجم نادي الداخلية، أنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ضد مودرن فيوتشر والتي أضاعها، بسبب شعوره بأنه صاحب المجهود في هذه اللعبة منذ بدايتها.

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وتابع أجويرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أسمع ما قاله ميمي عبدالرازق خارج الخط بمنعني من التسديد ولكن كنت اتخذت القرار، وأعذر المدرب بسبب ضياع نقطة هامة".

وأضاف عبدالرحمن أجويرو: "اتصدمت من رد الفعل فقط، خاصةً أنني وقعت مع الداخلية بسبب المدير الفني، وصعبت علي نفسي وهذا الكلام يدمر أي لاعب".

واختتم مهاجم الداخلية: "لن أزعل من ميمي عبدالرازق، وحلمي تمثيل مع المنتخب الوطني الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024 المقبلة".