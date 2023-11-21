شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 4 مجموعات.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من: الصيد مع مصر للبترول و الزمالك مع الطيران وألعاب دمنهور مع الداخلية ، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الترسانة و بتروجت مع الأهلى والشمس مع المقاولون.

كما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر و ايسترن كومبانى مع الزهور و سموحة مع سبورتنج ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة، اسكندرية للبترول مع القناة و الإعلاميين مع طلائع الجيش و هليوليدو مع هليوبوليس .