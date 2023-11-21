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مواجهات قوية فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 4 مجموعات. 

 

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من: الصيد مع مصر للبترول و الزمالك مع الطيران وألعاب دمنهور مع الداخلية ، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الترسانة و بتروجت مع الأهلى والشمس مع المقاولون. 

 

كما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر و ايسترن كومبانى مع الزهور و سموحة مع سبورتنج ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة، اسكندرية للبترول مع القناة و الإعلاميين مع طلائع الجيش و هليوليدو مع هليوبوليس .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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