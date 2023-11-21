سباليتي يعلق على تأهل إيطاليا إلى يورو 2024

علق لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لـ منتخب إيطاليا، على حسم بطاقة التأهل إلى يورو 2024، بعد التعادل مع أوكرانيا.

ونجح منتخب إيطاليا في حسم بطاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2024، وذلك للمرة الحادية عشرة في تاريخها، بعد تخطي عقبة أوكرانيا.

وتعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره الأوكراني بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024.

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وقال سباليتي في تصريحات عقب المباراة:”لقد قدمنا مباراة جيدة وشهد الشوط الأول العديد من الفرص لضمان النتيجة، عندما لم نفعل ذلك، أصبحت المباراة أكثر بدنية وفي تلك المرحلة لم تعد تتعلق بكرة القدم”.

وتابع مدرب إيطاليا:”كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتت أنها فريق جيد للغاية وسببت لنا الكثير من المشاكل.”.

وأكد سباليتي:”أنا أعرف هذه المواقف جيدًا، لقد ولدت وترعرعت في هذه الظروف، وهذه هي مهنتي”.

وواصل:”ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس والوفد المرافق للاتحاد، لأننا جميعًا اهتممنا كثيرًا بهذه النتيجة وكان من المناسب أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا”.

واختتم سباليتي تصريحاته:”الآن يرتفع المستوى.. الآن تبدأ المتعة”.