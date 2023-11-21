صندوق الاستثمار يصدم الهلال السعودي في صفقة بديل نيمار

وجه سعد اللذيذ مسؤول الاستقطابات الأجنبية لأندية صندوق الاستثمار السعودي، صدمة لنادي الهلال بخصوص التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي نيمار.

وتعرض نيمار، نجم الهلال السعودي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي من الشهر الماضي.

ويرغب الهلال في التعاقد مع لاعب بديل لـ نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل غيابه لفترة طويلة.

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وأكد اللذيذ، على أنه لن يتم تعويض الزعيم بلاعب من الفئة الأولى، بعد إصابة نيمار، وذلك خلال تصريحاته في برنامج “كورة روتانا”.

وأوضح مسؤول الاستقطابات، أنه لن يتم تعويض الهلال بعد إصابة نيمار، بلاعب من الفئة الأولى خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار إلى أنه يتم العمل على توفير تأمين للاعبين ضد الإصابات، خاصة الإصابات القوية التي يتعرضون لها خلال الفترة المقبلة.