قرار نهائي..كولر يرفض رحيل نجم وسط الاهلي

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رحيل لاعب وسط القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، عن قرار كولر بخصوص رحيل كريم نيدفيد، عن صفوف الاهلي في يناير.

وقال هشام، إن المدرب السويسري يرفض إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن كولر متمسك بخدمات نيدفيد، وينوي الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، ولا يرغب في التفريط في اللاعب.

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وكان نيدفيد، قد عاد إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قضى موسمين مع فيوتشر معارًا.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره ميدياما، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.