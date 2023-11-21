بطاقة حائرة في تصفيات يورو 2024 بين كرواتيا وويلز.. كيف تحسم؟

يتصارع منتخب كرواتيا مع نظيره ويلز، على حسم آخر بطاقات التأهل إلى بطولة دوري أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث سيسدل الستار على منافسات التصفيات مساء اليوم الثلاثاء.

وتنتهي منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024، مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستشهد إقامة 7 مباريات، بينهم مواجهتين سيحسم منهم المقعد الأخير من التصفيات المباشرة.

ويشتعل الصراع في المجموعة الرابعة، حيث سيلعب منتخب كرواتيا ضد أرمينيا، فيما يلتقي منتخب ويلز ضد تركيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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ويتواجد منتخب كرواتيا في وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يقع المنتخب الويلزي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويحتاج منتخب كرواتيا إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مواجهة ويلز ضد تركيا، حيث سيصل رصيده في هذه الحالة إلى 16 نقطة.

بينما التعادل لن يفيده في حال حقق ويلز الفوز على تركيا، حيث سيصبح في جعبة كل منهما 14 نقطة، ولكن المنتخب الويلزي سيتفوق بالمواجهات المباشرة، ويخطف البطاقة.

المتأهلون إلى كأس أمم أوروبا 2024

1- منتخب ألمانيا (المستضيف).

2- فرنسا.

3- البرتغال.

4- بلجيكا.

5- سلوفاكيا.

6- إسبانيا.

7- اسكتلندا.

8- تركيا.

9- النمسا.

10- المجر.

11- إنجلترا.

12- ألبانيا.

13- الدنمارك.

14- هولندا.

15- سويسرا.

16- رومانيا.

17- التشيك.

18- سلوفينيا.

19- إيطاليا.

20- صربيا.