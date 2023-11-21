المتأهلون إلى ملحق تصفيات يورو 2024 وموعد القرعة

يستعرض لكم موقع “كورة 365” المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وموعد القرعة، ونظام المواجهات.

وتفصلنا ساعات عن إسدال الستار على منافسات تصفيات يورو 2024، حيث حسم 20 منتخبًا التأهل بشكل مباشر ويتبقى بطاقة واحدة، على أن تلعب منافسات المحلق.

المتأهلون إلى ملحق تصفيات يورو 2024

ويشارك في ملحق تصفيات أمم أوروبا، 12 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات وكل مستوى يضم 4 منتخبات.

ومن المقرر أن تخوض المنتخبات في الثلاث مسارات مباريات نصف النهائي والنهائي ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة من كل مستوى.

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وتأهل 11 منتخبًا إلى ملحق تصفيات يورو 2024 (البلاي أوف)، ويتبقى مقعد سيتم حسمه في الساعات القادمة، وهم:

1-بولندا.

2-جورجيا.

3-البوسنة والهرسك.

4- لوكسمبورج.

5- فنلندا.

6- اليونان.

7- أوكرانيا.

8- آيسلندا.

9- كازاخستان.

10- إستونيا.

11- ويلز أو كرواتيا (يحسم الليلة).

12- الكيان الصهيوني.

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وستقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في مدينة نيون السويسرية، حيث ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إذاعة فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وفي بث مباشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف النهائي سيتقام يوم 21 مارس 2024 المقبل، بينما ستلعب مواجهات النهائي يوم 26 من نفس الشهر.