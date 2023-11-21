الزمالك يفقد خدمات جناحه ويستعيد مهاجمه قبل مواجهة أبو سيلم

يفقد نادي الزمالك خدمات جناح الفريق الكروي الأول، خلال المواجهة المرتقبة أمام أبو سليم في الكونفدرالية، فيما استعاد مهاجمه.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية.

وستقام مباراة الزمالك ضد أبو سليم، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وبات مصطفى شلبي، خارج حسابات معتمد جمال في المواجهة المرتقبة، بسبب عدم الانتهاء من البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويعاني سلبي من إصابة بكدمة قوية في وجه القدم، غاب على إثرها عن الزمالك في مباراة زد في الدوري ثم بيراميدز في كأس مصر.

واستعاد الفارس الأبيض خدمات التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، قبل مواجهة أبو سيلم في الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يشارك الجزيري، في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الثلاثاء، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومشاركته في المباراة في يد الجهاز الفني.