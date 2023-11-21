شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ينتظم فى مران الأهلى اليوم بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.
قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".
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