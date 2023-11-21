شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج ينتظم فى مران الأهلى اليوم بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالى اليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي فى مران الفريق اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادا لخوض منافساته فى مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.