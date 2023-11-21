عمر كمال عبد الواحد ينتظم فى تدريبات مودرن فيوتشر استعداداً لسوبر سبورت

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر كمال عبد الواحد فى تدريبات مودرن فيوتشر، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل 26 نوفمبر باستاد السلام.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد عاد مع بعثة الفراعنة أمس، عقب الانتهاء من مواجهة سيراليون في ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر أن مسئولى النادي وافقوا على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إبداء اللاعب رغبته بارتداء القميص الأحمر .

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الموافقة جاءت على انتقال اللاعب عقب تلقى رئيس النادى مكالمة من رئيس النادى الأهلى لطلب ضم اللاعب بصفة نهائية خلال انتقالات شهر يناير المقبل.

وعلى إثر تلك المكالمة، عقد عدلى القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع مسئولى فيوتشر طلبوا خلالها ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

ويأتى على رأس تلك قائمة اللاعبين التى يرغب مسئولو مودرن فيوتشر فى ضمهم كل من خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد الذى سبق ولعب للفريق لمدة موسمين ماضيين قبل العودة للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجارى.