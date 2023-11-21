الامارات | المدرب الإيطالي لن يجدد عقده.. تعهد كتابي يجبر أنشيلوتي على الرحيل من ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اتحاد الكرة المحلي لا يشعر بالقلق بشأن ما يتردد حول رغبة ريال مدريد في تجديد عقد المدرب كارلو أنشيلوتي.

قالت صحيفة "سبورت" نقلاً عن مصدر في اتحاد الكرة البرازيلي إنه لا يوجد خطر من أي شيء، والأمور تسير وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الاتحاد والمدرب الإيطالي، الذي وافق على تدريب "السامبا".

وأوضحت: "أنشيلوتي وقع تعهداً كتابياً بانه سيكون المدرب المقبل للمنتخب البرازيلي عقب نهاية الموسم الحالي، لذلك لا يوجد ما يجعل اتحاد الكرة يتحرك من جديد أو يشعر بالقلق حول ما يتم تداوله بشأن مستقبل المدرب الإيطالي".

وذكرت: "الأنباء القادمة من إسبانيا تؤكد أن ريال مدريد يستعد لتجديد عقد أنشيلوتي لمدة موسمين إضافيين، ولكن على أرض الواقع هي مجرد أخبار غير صحيحة لأنه بالفعل مرتبط مع "السيليساو" ليبدأ مهمته مع انطلاقة كوبا أمريكا 2024".

واختتمت: "تم تعيين فرناندو دينيز لقيادة المنتخب بشكل مؤقت، بعدما تم الاتفاق على كل شيء مع المدرب الإيطالي المخضرم، الذي لم يوقع بشكل رسمي حتى لا يتخذ أي إجراء غير قانوني، خاصة أنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو (حزيران) 2024، ولكن في الوقت نفسه لقد أبلغ النادي الإسباني بكل خطوة اتخذها حول اتفاقه مع اتحاد الكرة البرازيلي".