رسميا.. 30 آلف مشجع لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير في مباراة الأبيض وأبو سليم الليبي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر الحالي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية وافقت على زيادة أعداد الجماهير البيضاء في هذه المباراة إلى 30 ألف مشجع، نظرا لأهمية اللقاء.

وكان نادي الزمالك خاطب الجهات الأمنية، من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباراة، إلى 50 ألف مشجع، لضمان المؤازرة الجماهيرية للفريق الأبيض خلال المباراة بأعداد كبيرة، ولكن في النهاية تم الموافقة على حضور 30 ألف فقط.