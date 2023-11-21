الزغاريد تهز المدرجات.. لاعب الحرس يحتفل مع والدته بهدفه في المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



شهدت مباراة حرس الحدود ومصر المقاصة، لقطة أسرية رائعة وغير تقليدية بين لاعب الحرس ووالدته، خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين.

سجل محمود ممدوح هدفا لفريقه حرس الحدود في شباك مصر المقاصة، في المباراة التي انتهت بفوز الحرس بنتيجة 6/2، ليذهب إلى المدرجات للاحتفال مع والدته.

احتفل محمود ممدوح، بالهدف الخامس للحرس، تاركًا الملعب وذهب للمدرجات وقام بتقبيل يد ورأس والدته التى قامت بالتصفيق وإطلاق الزغاريد، قبل أن يعود لملعب المباراة ويشهر الحكم عبدالحكيم ناصر بطاقة صفراء لإضاعة الوقت.

بهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 6 نقاط في المركز الـ17 .