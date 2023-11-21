شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة نادى هونج كونج للاسكواش بـ6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة نادي هونج كونج للاسكواش، اليوم الثلاثاء، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 11 لاعباً ولاعبة من مصر حيث يشارك في منافسات الرجال: سيف الشناوي، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، علي أبو العنين، محمد الشربيني.

وفي منافسات السيدات: أمينة عرفي، كنزي أيمن، ناردين جرس، زينة ميكيوي، منة حامد، فيروز أبو الخير.

وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول من المنافسات كالتالي:

ـ سيف الشناوي والماليزي أدين إدراكي

ـ إبراهيم القباني والأمريكي أندريه ديجولاس

ـ ياسين الشافعي والأمريكي تود هارتي

ـ كنزي أيمن والأسترالية جيسيكا تورنبل

ـ ناردين جرس ولاعبة هونج كونج لي كا يي

ـ منه حامد ولاعبة هونج كونج تونج تسز وينج