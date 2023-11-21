شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حمادة ينتظم فى مران المصري بعد العودة من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود حمادة لاعب النادي المصري، اليوم الثلاثاء، فى معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، بعد عودته من المنتخب الوطني عقب الانتهاء من مواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي النادي المصري مع إنبي فى الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استأنف الفريق تدريباته داخل معسكره بالقاهرة بعد العودة من بورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.