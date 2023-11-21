شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى ملف التجديد لنجوم الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤلو نادى الزمالك عن تأجيل الحديث عن تجديد أى عقود للاعبى الفريق فى الفترة الحالية لحين إنهاء ملف أزمة القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية.

ويسعى المجلس لحل الأزمة فى أسرع وقت حتى يتم الدخول فى مفاوضات مع لاعبين جدد في المراكز التى تحتاج تدعيماً، إضافة إلى ملف التجديد مع لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه لاصحة لما يتردد عن عقد جلسة مع محمد عواد حارس المرمى لمناقشته فى التجديد وعرض التفاصيل المالية عليه، سواء 9 ملايين او غيرها، أو طلب الحارس مبلغ اكثر من ذلك ، فكل هذا اجتهادات لا صحة لها، وكل ما يدور حول ملف تجديد فتوح وصبحى والملف أصبح معروفا للجميع بعد قرارات المجلس بايقافهما شهر وعرضهما للبيع ما لم يتم التجديد لهما.