شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدوليين فى مران الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي تخلله خوض مباراتين ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ، بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الفراعنة والعودة إلى القاهرة صباح أمس الاثنين.

وينتظم في مران الأهلي اليوم كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية ورامي ربيعة حيث حصل لاعبي الأهلي الدوليين على راحة سلبية أمس، الاثنين، ضمن الاستعداد لمباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني السبت المقبل فى أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.