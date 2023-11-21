موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى تقام ببرج العرب.

وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفى 29 نوفمبر يحل الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر، الذى يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.