شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى مرتبط السلة بالمباراة التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.

كما يلتقى اليوم فى نصف النهائى فريق سلة سموحة مع سبورتنج فى ديربى سكندرى بذهاب نصف النهائى أيضا.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ربع النهائى شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالى يقود أحمد الجارحى مدرب عام الأهلى ، فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى.