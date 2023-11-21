شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم معسكره بالعاصمة الإدارية اليوم استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المنتخب الأولمبي معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية اليوم، الثلاثاء، الذى خاضه بدون وديات فى إطار استعداده للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وسيطر الحماس على تدريبات المنتخب طوال فترة المعسكر من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتعرض حسام عبد المجيد لاعب المنتخب الأولمبي قبل يومين لإصابة فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجرى له الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناءً على توجيهات الجهاز الطبي، ورافق اللاعب لإجراء الاشعة كل من صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ، واحمد شوقي أخصائي التدليك .

وقرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي أكثر من مرة في المعسكر، وجاءت القائمة التي خاضت المعسكر كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم، وخط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد، وفي خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد "ميسي"، أحمد نبيل "كوكا"، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف، وفي الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف، بلال مظهر.