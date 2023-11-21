منتخب الشباب وتصفيات المونديال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - تستكمل اليوم باقي مباريات الأجندة الدولية، في القارات المختلفة، سواء باقي تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أفريقيا، أو تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وفي المقابل يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره المغرب، في ختام بطولة شمال أفريقيا الودية.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026:

ليسوتو - بنين .. الثالثة عصرا

رواندا - جنوب أفريقيا .. الثالثة عصرا

ليبيا - الكاميرون .. السادسة مساء عبر قناة "ssc"

جزر القمر - غانا .. السادسة مساء

توجو - السنغال .. السادسة مساء

تنزانيا - المغرب .. التاسعة مسا عبر قناة "ssc"

بوركينا فاسو - إثيوبيا .. التاسعة مساء

النيجر - زامبيا .. التاسعة مساء

بطولة شمال أفريقيا مواليد 2005:

مصر - المغرب .. الثالثة عصرا تنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس"

تونس - ليبيا .. الثالثة عصرا

تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024:

اليونان - فرنسا .. العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس"

جبل طارق - هولندا .. العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس"

ويلز - تركيا .. العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس"

رومانيا - سويسرا .. العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس"

كرواتيا - أرمينيا .. العاشرة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس"

مباريات ودية:

بولندا - لاتفيا .. العاشرة إلا ربع

النمسا - ألمانيا .. العاشرة إلا ربع