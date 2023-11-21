منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يرتب أوضاعه ويستعيد ورقته الرابحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل فريق اتحاد جدة السعودي ترتيب أوراقه خلال فترة التوقف الجارية تحضيراً لاستئناف المنافسات مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي والاستعداد للحدث الأبرز له الفترة المقبلة بالمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته؛ حيث يمثل الاتحاد السعودية خلال البطولة بصفته حامل لقب آخر نسخة من بطولة الدوري.

وقد يواجه فريق الاتحاد شقيقه الأهلي في الدور الثاني من البطولة، حال تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي.

وعانى الاتحاد خلال الجولات الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة الدوري السعودي من التعثر سواء بالهزيمة أو التعادل مما دفع مجلس إدارته لإنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني لفريقه البرتغالي نونو سانتو ليتوى المدرب المؤقت حسن خليفة مهمة تدريب الفريق ويقوده للفوز بالجولة الماضية من الدوري أمام أبها برباعية مقابل هدفين.

ورفع الاتحاد بعد هذا الفوز رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن التعاون الرابع ونقطتين عن الأهلي الثالث و 7 عن النصر الوصيف و 11 عن الهلال المتصدر بعد مرور 13 جولة من أصل 34 جولة من المسابقة.

ووقع اختيار إدارة نادي الاتحاد على المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدرب السابق لفريق ريفر بليت في بلاده كمحاولة لإنقاذ الموسم المحلي وإعداد الفريق بصورة مميزة لكأس العالم للأندية؛ حيث سيُشارك الأهلي بصفته بطلًا لآخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المدرب الأرجنتيني بالفعل مهمته اليوم الإثنين والتي تأتي بالتزامن مع عودة قائد الفريق وصخرته الدفاعية التي عانى من غيابها اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي الذي سيكون ورقة رابحة له في الفترة المقبلة بعدما عانى النادي على الجانب الدفاعي في غيابه والذي كان حاسمًا للفريق خلال الموسم الماضي في التسجيل أيضًا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن حجازي وزميله البرتغالي جوتا تم تسجيلهما على قوائم الاتحاد في نظام اتحاد اللعبة المحلي (TMS) ويحق لهما المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وأعلن نادي اتحاد جدة يوم الخميس الماضي خضوع مدافعه المصري الدولي أحمد حجازي لتدريبات مكثفة بعد نهاية الحصة التدريبية وفقاً لبرنامج التأهيل المعد له بعد عودته مرة أخرى للتدرب بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وعاد اللاعب أحمد حجازي مطلع شهر نوفمبر الجاري إلى تدريبات الاتحاد، بعد 160 يومًا تقريبًا من الغياب عن ملاعب كرة القدم، إثر الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يُذكر أن أحمد حجازي قد خضع في مطلع يونيو الماضي لعملية جراحية في الرباط الصليبيي للركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن.