جدول مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية لمتابعيها جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مباريات قوية على مستوى التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 وهي كالأتي :

فرنسا ضد اليونان ..

يستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب اليونان مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

هولندا ضد جبل طارق ..

يستعد منتخب هولندا لمواجهة جبل طارق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ألغارفي، وستنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت أحمد البلوشي.

كرواتيا ضد أرمينيا ..

وفي تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ستقام مباراة كرواتيا ضد أرمينيا على ملعب ماكسيمير ستاديون، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

ويلز ضد تركيا ..

يستعد منتخب ويلز لاستقبال ضيفه المنتخب التركي في المباراة التي ستقام على ملعب استاد كارديف سيتي، في تمام الساعة 9:45 مساءً، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.