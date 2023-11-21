موعد مباراة السعودية والأردن اليوم في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد منتخب الأردن والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل تحقيق العلامة الكاملة والفوز الثاني على التوالي وتأكيد صدارته لجدول ترتيب المجموعة.

ويحتل منتخب الصقور صدارة مجموعته بعد الفوز على باكستان برباعية دون رد في مباراة الجولة الأولى، سجل الأهداف صالح الشهري "هدفين"، وعبدالرحمن غريب و عبدالله رديف.

تشكيل المنتخب السعودي أمام الأردن اليوم :

حارس المرمى: العويس

الدفاع: البليهي – عون – تمبكتي - كادش

الوسط: عبد الحميد - المالكي - عباس الحسن

الهجوم: هزازي – الشهري – رديف

موعد مباراة السعودية والأردن اليوم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد الأردن في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قناة Alkass One HD بصوت المعلق أحمد الطيب.