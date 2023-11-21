اليوم| تونس تواجه مالاوي .. المغرب في ضيافة تنزانيا بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تشهد إقامة عدة مواجهات قوية ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

تونس ضد مالاوي ..

يحل منتخب تونس ضيفًا ثقيلًا على نظيره مالاوي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بينغو في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب التونسي يخوض مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاثة منتشيًا بالفوز الذي حققه في الجولة الأولى على منتخب ساوتومي و برينسيب برباعية دون رد، حيث يستهدف نسور قرطاج تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 6.

وستنطلق مباراة تونس ضد مالاوي في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت أبو ظبي.

المغرب ضد تنزانيا ..

يحل منتخب المغرب ضيفًا ثقيلًا على تنزانيا في المباراة التي ستجمع بينهما على الملعب الوطني مكابا في الجولة الثانية من التصفيات.

ويبحث المنتخب المغربي عن الفوز في أول مباراة له وحصد النقاط الثلاثة بالتصفيات من أجل اكتساب الثقة، بينما يدخل منتخب تنزانيا المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على النيجر في الجولة الأولى.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت المعلق خالد المديفر، Arryadia TNT HD بصوت المعلق محمد العدلي.

بوركينا فاسو ضد اثيوبيا ..

ستقام المباراة على ملعب بن أحمد العبدي الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC5 HDبصوت المعلق فهد الدريبي.

الكاميرون ضد ليبيا ..

ستنطلق المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بنغازى وستذاع عبر قناة SSC5 HD بصوت المعلق محمد الخامسي.

السنغال ضد توجو ..

ويحل منتخب السنغال ضيفًا على توغو في المباراة التي ستجمعهما على ملعب كيغي في السادسة مساءً، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عبد العزيز الزيد.