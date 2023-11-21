شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع محمد صبحى على قائمة الصفقات المطلوبة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على قائمة الصفقات المطلوبة فى بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق السماوى مع بداية الموسم المقبل، خاصة فى ظل اقتراب شريف إكرامى من اعتزال الساحرة المستديرة، لتقدمه فى العمر، ورغبة مسئولى بيراميدز فى النزول بمعدل أعمار جميع اللاعبين ومن بينهم مركز حراسة المرمى.

وأصبح محمد صبحى ضمن الصفقات المطلوبة فى بيراميدز مع بداية الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك قرر عرض الحارس للبيع بعد واقعة مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة فريق زد، برفقة أحمد فتوح ومصطفى الزنارى، ليصبح الحارس الشاب ضمن قائمة الصفقات المرغوب فيها داخل نادى بيراميدز.

ويجهز بيراميدز عرضًا لتقديمه لمسئولى الزمالك من أجل ضم محمد صبح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن مسئولى الزمالك ينتظرون تلقى كافة العروض الخاصة بمحمد صبحى لدراستها وتحديد العرض الأنسب للاعب وللنادى حتى يحقق الأخير استفادة مادية من بيع الحارس.