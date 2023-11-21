شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى ختام الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، 5 مباريات مثيرة فى صراع القمة والقاع بدورى المحترفين وذلك فى ختام الجولة التاسعة من المسابقة، حيث يواجه كل من الاتصالات مع بترول أسيوط، والنجوم مع وادى دجلة، ودكرنس مع طنطا، وجمهورية شبين مع راية، ومكادى مع القناة.

الاتصالات وبترول أسيوط

يستضيف فريق الاتصالات نظيره بترول أسيوط فى مواجهة تحمل طابع الندية والحماس التنافسى بين الفريقين، حيث يحتل بترول أسيوط المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ويقدم الفريق مستوى مميزا تحت قيادة أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق، فيما يحتل فريق الاتصالات المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة وفى حالة فوز أى فريق منهما سيقترب خطوة نحو المربع الذهبى للجدول.

النجوم ودجلة

يستضيف فريق النجوم المترنح والذى يعانى من عدم استقرار فنى نتيجة تغيير المدربين، نظيره وادى دجلة احد فرق المقدمة فى مباراة صعبة نظريا على صاحب الأرض، وتحديدا محمد جودة المدير الفنى الجديد للفريق والذى تولى المهمة مؤخرا خلفا لنادر السيد.

يحتل فريق النجوم المركز ال 17 برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق دجلة المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

دكرنس وطنطا

يحل فريق طنطا ضيفا على نظيره ودكرنس فى مباراة أولاد العم، ويسعى كلا الفريقين للفوز لتحسين وضعها فى جدول الدورى والتخلص من مرحلة التذبذب فى النتائج خلال المباريات الأخيرة، حيث يحتل فريق ودكرنس صاحب الأرض المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق طنطا المركز ال 10 بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف.

جمهورية شبين وراية

يستضيف فريق جمهورية شبين أحد فرق المثلث الأخير فى جدول الدورى نظيره راية المنتشى بعد سلسلة الانتصارات التى حققها مؤخرا تحت قيادة محمد حليم، الذى أحدث طفرة فى الفريق، ويحتل فريق شبين المركز الـ19 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل راية المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

مكادى والقناة

مباراة قوية تجمع بين فريقين يمتلكان طموح الفوز والإمكانيات الفنية التى تؤهلهم لتحقيقه، حيث يحتل مكادى المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل القناة المركز السابع برصيد 12 نقطة.