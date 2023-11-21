شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه المغرب فى ختام بطولة شمال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وكان منتخب مصر تعادل مع ليبيا فى الجولة الأولى، لكنه حقق الفوز على الجزائر بثلاثية في الجولة الماضية، وخسر من تونس فى الجولة الثالثة برباعية مقابل هدفين، ليفقد فرصة التتويج بالبطولة.
وتوقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات،ـ بينما قفز منتخب تونس لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، في البطولة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر.
ومن المنتظر أن يبدأ وائل رياض مباراة المغرب اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، وخط الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي، وخط الوسط: أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبد الله، وخط الهجوم: عمر خضر، محمد زعلوك".
ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).
فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.
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