شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه المغرب فى ختام بطولة شمال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، نظيره المغربي، في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة شمال أفريقيا، التى يشارك فيها شباب الفراعنة لاكتساب مزيدٍ من الاحتكاك بالمنتخبات الأفريقية.

وكان منتخب مصر تعادل مع ليبيا فى الجولة الأولى، لكنه حقق الفوز على الجزائر بثلاثية في الجولة الماضية، وخسر من تونس فى الجولة الثالثة برباعية مقابل هدفين، ليفقد فرصة التتويج بالبطولة.

وتوقف رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط في المركز الثالث من 3 مباريات،ـ بينما قفز منتخب تونس لصدارة الترتيب برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة، في البطولة التي يتأهل منها صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر.

ومن المنتظر أن يبدأ وائل رياض مباراة المغرب اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، وخط الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي، وخط الوسط: أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبد الله، وخط الهجوم: عمر خضر، محمد زعلوك".